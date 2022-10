Das Leben geht oftmals schon seltsame Wege. Das beweisen auch die beiden gebürtigen Grazer Margareta Strohmayer und Harald Lesjak. Vier Jahre, nämlich genauer gesagt von 1978 bis 1981, waren die beiden schon einmal ein Paar. Doch dann trennten sich die Wege - den eigentlichen Grund kennen sie bis heute nicht. Funkstille.

Es war im Jahr 2011, als der Zufall Margareta und Harald, der mittlerweile in Kärnten sesshaft geworden war, aber wieder zusammenführte. "Es war wie immer, als hätte es die 30 Jahre dazwischen nicht gegeben", verrät der Beamte im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Aus den anfangs sporadischen Treffen wurden regelmäßige Besuche. "Unsere Liebe war so stark, dass wir unsere Ehen im Guten beendeten."

Christlicher Segen und Hochzeitsreise

2016 brach die Vertragsbedienstete ihre Zelte in der Steiermark ab und zog zu Harald nach Kärnten. In Leibsdorf hat sich das Paar sein Traumhaus geschaffen. Am 21. Mai dieses Jahres haben die beiden dann im Beisein von 35 Personen am Standesamt in Poggersdorf geheiratet. Im Anschluss daran wurde am Rapoldihof gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein erhielt das Paar dort auch noch den christlichen Segen. Die Hochzeitsreise führte nach Bregenz.

Die Patchwork-Familie besteht jetzt aus Margaretas drei erwachsenen Kindern Robert, Petra und Benjamin. Harald brachte zwei, ebenfalls erwachsene Söhne, nämlich Mario und Christopher, mit in die Ehe.

Wenn das Paar nicht gerade im Garten arbeitet, widmet es seine Freizeit Labrador-Rüde Murphy.