Speziell an kühlen, nebeligen Herbsttagen erinnern wir uns gerne an die unbeschwerten Sommertage in den Strandbädern der Stadtwerke Klagenfurt am Wörthersee zurück. An heißen Tagen ins erfrischende Nass mit Trinkwasserqualität zu springen, ist Lebensfreude pur. Genau dieses Lebensgefühl und die Reinheit des Sees zu erhalten, ist das Ziel des ersten Siegerprojekts in der STW-App "Superhelden". Unglaublich, was die 16 Taucher, ihre 19 Helfer und die Kollegen der Wasserrettung Kärnten bei dieser großangelegten Aufräumaktion aus den Tiefen des Wörthersees geborgen haben.

Stadtwerke Klagenfurt, Bundesforste, Umwelttauchclub Kärnten und Stadt Klagenfurt engagieren sich gemeinsam bei der Unterwasser-Aufräumaktion im Strandbad Klagenfurt. © STW/Helge Bauer

Insgesamt eine halbe Tonne Holz, Metallteilchen, Flaschen, Dosen, Handtücher, Planen, Handy und Badehosen. Alles in allem Zivilisations-Müll, der anschließend fachgerecht entsorgt wurde. Bei tiefblauem Himmel und Sonnenschein verfolgten unzählige Spaziergeher das quirlige Treiben im See. Unterstützt wurde der Herbstputz am Wörthersee auch von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf). Sie betreuen nachhaltig mehr als 70 der größeren Seen des Landes und haben österreichweit mit insgesamt 100 freiwilligen Helfern der Österreichischen Wasserrettung, regionalen Tauchsportvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr und Gemeinden.

Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark und Salzburg

Den Abschluss bildete diese Aktion am Wörthersee. Ein großer Dank gilt allen Partnern und freiwilligen HelferInnen für das tolle Engagement, vor

allem auch dem Tauchshop Klagenfurt sowie der Stadt Klagenfurt für die Bereitstellung des Müllcontainers. So können unsere Gewässer bestmöglich geschützt und im Sinne der Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen erhalten werden.

Die Superhelden App wurde 2022 von der Stadtwerke Klagenfurt AG umgesetzt. Dabei können STW-Kunden Punkte sammeln, diese für Projekte einlösen und damit Klagenfurt aktiv schöner machen. Bei der Abstimmung am 31. August 2022 konnte sich die Seesäuberung mit 153.6000 Punkten und 208 Teilnehmern durchsetzen. Drei neue Projekte stehen bereits zur Auswahl. Mehr dazu superhelden.stw.at.