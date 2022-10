Am Freitag um 14.35 Uhr fuhr eine 17-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen im Zuge einer L-17 Ausbildungsfahrt in einem Auto auf der Südautobahn im Bereich der Gemeinde Grafenstein. Am Beifahrersitz befand sich die 41-jährige Mutter als Begleiterin der Ausbildungsfahrt, zwei weitere Personen saßen auf der Rückbank.

Die Fahrerin beschleunigte das von ihr gelenkte Fahrzeug auf eine Höchstgeschwindigkeit von 172 km/h, welche durch das Nachfahren einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung mittels Videoaufzeichnung und geeichten Tacho festgestellt und aufgenommen wurde.

Die Lenkerin wurde angehalten. Sie und Ihre Mutter werden nun zur Anzeige gebracht.