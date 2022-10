Den nächsten Schritt auf der musikalischen Karriereleiter macht die junge Klagenfurterin Vivien Frimmel. Die 17-Jährige, die es bei der letzten Ausgabe von "The Voice Kids" bis in das Finale schaffte, dann aber aufgrund einer Kehlkopfentzündung ausscheiden musste, hat jetzt ihre erste Single veröffentlicht. "Ice Ice Lover" heißt der Song, den die Gymnasiastin selbst geschrieben und komponiert hat. "Es handelt sich dabei um eine Liebesgeschichte, die in Verbindung zu meinem Unternehmen `Vivi´s Frozen Joghurt`steht", erklärt das Kärntner Stimmwunder. Ein passendes Video ist geplant und bereits in Arbeit.