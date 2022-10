Pandemiebedingt boten sich in den vergangenen zwei Jahren nur wenige Anlässe, um die Abendroben auszuführen und bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein zu schwingen. Der Ballkalender 2022/23 dürfte in der Kärntner Landeshauptstadt aus heutiger Sicht jedoch gut gefüllt mit Terminen sein – zumindest, was die Schulbälle betrifft.