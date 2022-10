Dass der Herbst Einzug hält, zeigt sich im Moment nicht nur in den bunten Blättern und fallenden Temperaturen, leider steigen auch die Coronazahlen wieder an. Aus diesem Grund führt die Pädagogische Hochschule (PH) Kärnten ab kommendem Montag, dem 10. Oktober, wieder die FFP2-Maskenpflicht ein.

In einem Schreiben des Rektorats heißt es dazu: "Innerhalb aller Räumlichkeiten der Hochschule ist eine FFP-2-Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen, die lediglich

im Büro bzw. am Arbeitsplatz (bei Alleinnutzung),

im Rahmen von Terminen oder am Arbeitsplatz mit bis zu 10 teilnehmenden Personen (wenn alle zustimmen),

in der Cafeteria und bei den Getränkeautomaten,

während der Lehrveranstaltungen seitens der Hochschullehrpersonen und der Studierenden, insoweit sie einen Vortrag halten (für die jeweilige Dauer)

bei regelmäßiger Belüftung abgenommen werden darf."

Ausnahmeregelungen können jedoch beim Rektorat und bei der Leitung des Präventions- und Krisenstabes beantragt werden. "Das ist zum Beispiel bei praktischen Lehrveranstaltungen in den Bereichen Bewegung und Sport oder Musikerziehung möglich", sagt Maria Wobak, Leiterin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. "Es wurde aber vereinbart, dass ein alternatives Präventionskonzept angeboten wird, dass sich etwa alle Studierende der Lehrveranstaltung testen lassen."

19 Grad ab Montag

Aufgrund der Energiekrise will man zwar – ebenfalls ab Montag – die Temperatur in den Räumlichkeiten konstant auf 19 Grad Celsius halten, "trotzdem ist natürlich regelmäßiges Lüften Pflicht", versichert Wobak.

Konkrete Maßnahmen, falls sich die Corona-Situation weiter verschlechtern sollte, stehen noch nicht fest, im Hintergrund werde aber an einem Konzept gearbeitet. Notfalls könnte man etwa einen Teil der Lehrveranstaltungen im Distance Learning durchführen. "Wir wollen aber auf jeden Fall so lange wie möglich am Präsenzunterricht festhalten."