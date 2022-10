Wegen Streit verliert Tanzschule fast die Hälfte ihrer Mitglieder

Lärm der Tanzschule The Fam in Klagenfurt macht den Kammerlichtspielen zu schaffen. Tanzschule dürfte wegen fehlender Berechtigung die Räumlichkeiten nicht verwenden. Bauernbund kommt als Vermieter in Bedrängnis.