Ein Hotel, Büroflächen, ein Technologiepark, eine Aviation City, ein Lebensmittelmarkt, eine Kaserne und sogar ein Messezentrum sind und waren als Projekte für die Bebauung der nicht betriebsnotwendigen Grundstücke am Klagenfurter Flughafen im Gespräch. Und seit einigen Wochen wird über die Einräumung des Baurechts für diese diskutiert. Mehrheitseigentümerin Lilihill (75 Prozent) bzw. deren Geschäftsführer Franz Peter Orasch hätte es gerne exklusiv für sich, und das für einen Spottpreis. Der Immobilieninvestor will dort lukrative Projekte verwirklichen. Die Anteile des Landes Kärnten in Höhe von 20 Prozent hält die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV). Deren Chef Martin Payer und auch der zuständige Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP) wollen das Baurecht für die Grundstücke ausschreiben, um so "den besten Preis zu erzielen". Es gebe auch schon einige Interessenten. Einer davon ist bekanntlich die Strabag.