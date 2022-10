Wenn am Freitag in Salzburg das zehnjährige Bestehen der Griechenlandhilfe gefeiert wird, dann wird auch eine Kärntner Delegation mit Barbara Ladstätter und Alfred Hold dabei sein. In Kärnten gibt es noch keinen Ableger des Vereins, den Erwin Schrümpf gründete, weil die Situation in dem Land seit Beginn der Finanzkrise 2010 immer schwieriger wurde. Aber Ladstätter und Hold unterstützen nicht nur den Salzburger bei Transporten nach Griechenland, sie sind auch mit Holds Tochter Isabella die Kärntner Ansprechpartner, und sie bereiten gerade die Gründung der Kärntner Griechenlandhilfe vor.