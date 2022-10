Mittwoch war es so weit. Im Morgengrauen rückten Dutzende Steuerfahnder, unterstützt von Spezialeinheiten der Polizei in Deutschland aus. Ihre Ziele: Bordelle, Clubs und Privatwohnungen in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Hamburg. Hier standen vor allem Lokale auf der Reeperbahn im Zentrum der Razzia. "Es wurden insgesamt 46 Durchsuchungsbeschlüsse im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg vollstreckt", sagt deren Sprecherin Liddy Oechtering.