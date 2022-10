Die beendete Innovationspartnerschaft mit Porr und Kollitsch wird Klagenfurt noch einiges kosten. Das Bündnis war einst für das Vitalbad-Projekt gegründet worden, das nie realisiert wurde. Trotzdem will Porr jetzt 440.000 Euro für bereits getätigte Leistungen in Bezug auf Konzept und Machbarkeit. Die Stadt will diesen Preis nicht bezahlen. Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) argumentiert, dass Porr nicht alle in Rechnung gestellten Leistungen erbracht hat.