Wie am Montag, 3. Oktober, bekannt wurde, wird die gescheiterte Innovationspartnerschaft mit Porr und Kollitsch der Stadt Klagenfurt noch einiges kosten. Das Bündnis war einst für das Vitalbad-Projekt ins Leben gerufen worden, das bekanntlich nie realisiert wurde. Trotzdem will Porr jetzt 440.000 Euro für bereits getätigte Leistungen in Bezug auf Konzept und Machbarkeit.

Dass die Kosten durch eine Mail aus dem Bürgermeisterbüro künstlich in die Höhe getrieben wurden, dementiert Bürgermeister Christian Scheider (TK) nun via Aussendung. "Die politische Arbeitsgemeinschaft des Rathauses [...] beauftragte die Stadtwerke AG, die Errichtung des neuen Hallenbades in modularer Bauweise zu prüfen. [..]. Daraufhin informierte Bürgermeister Christian Scheider mittels E‐Mail den Innovationspartner Porr [...] und ersuchte um Anpassung der Planung in Richtung modulare Bauweise. Der im Zuge der Auflösung und finanziellen Abgeltung des Partnerschaftsvertrages mit der Baufirma Porr im Raum stehende Vorwurf, der Bürgermeister hätte damit eine Vertragsänderung verursacht, wurde sowohl vom internen Kontrollamt, als auch von einer externen Rechtsanwaltskanzlei entkräftet", heißt es darin.

Und weiter: "Es handelt sich um keine Änderung des Projektinhaltes, sondern lediglich um eine Adaptierung des Planungszuganges." Auch Scheider selbst kommt zu Wort: "Hätte ich die Porr damals nicht informiert, wäre ihre Planung für das Vitalbad erst recht in die falsche Richtung gegangen und hätte weitere Kosten verursacht."

Kontrollamt dementiert

Empört ob dieser Behauptungen reagiert der Obmann des Kontrollausschusses, Andreas Skorianz (FPÖ). "Die Aussendung ist völlig falsch. Weder Stephane Binder als Leiter des Kontrollamtes noch ich als Obmann des Kontrollausschusses haben irgendetwas bestätigt." Das Gegenteil sei der Fall. Es gebe laufende Untersuchungen gegen das Bürgermeisterbüro. "Ich finde es arg, mit welchen Mitteln hier gearbeitet wird. Scheinbar ist man nervös."