Vor einem Jahr eröffnete der Sportartikelhändler XXL Sports & Outdoor seine Filiale im Südpark in Klagenfurt. Die 2500 Quadratmeter große Filiale ist die achte der Norweger in Österreich. Um die 30 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. "Die Vision von XXL ist es, die bevorzugte Sport- und Outdoor-Destination in Europa zu sein", hieß es anlässlich der Eröffnung in einer Aussendung des Unternehmens.