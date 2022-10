Jene brutale Attacke, die sich Anfang August in Klagenfurt zugetragen hatte, hat jetzt für neun Jugendliche rechtliche Konsequenzen. Am Abend des 1. August soll diese Bande drei Jugendliche (14, 16 und 17) im Bereich der Völkermarkter Straße brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt haben. In einem Video, das von den Schlägern aufgenommen und auf Snapchat verschickt wurde, mussten sich die Opfer am Boden kniend entschuldigen.