Mit der Übernahme des gesamten Personals wird die hervorragende Qualität im Klagenfurter Restaurant "7. Himmel" gesichert. Ebenso das Konzept bleibt unverändert. "Never change a running system", so der neue Inhaber Wolfgang Kumnig. Es werden nach wie vor Wochenmenüs mit Fleisch, Fisch und veganen Alternativen angeboten. Die Produkte werden von denselben Lieferanten bezogen. Lediglich eine Änderung soll es in Zukunft geben, worauf sich Genuss-LiebhaberInnen freuen können: Ab dem 1. Advent wird es auch samstags aus der exquisiten Cucina duften.