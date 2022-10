Wegen Asphaltierungsarbeiten muss die L 71a Karnburger Straße in Karnburg am Samstag, 8. Oktober, für den Verkehr gesperrt werden. Die Fahrbahn weist in diesem Bereich bereits starke Risse, Schlaglöcher und tiefe Spurrinnen auf und muss daher auf einer Länge von 400 Metern saniert werden. "Die Kosten für diese dringend notwendige Erhaltungsmaßnahme belaufen sich auf rund 130.000 Euro", sagt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber. Die Umleitungsstrecke verläuft an diesem Tag durch das Siedlungsgebiet über die beiden Gemeindestraßen Lindenweg und Kaiserbründlweg zurück zur L 71a Karnburger Straße. Lkw müssen an diesem Tag großräumig über Ratzendorf und Maria Saal ausweichen.