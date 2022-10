Neben einem Standort in Villach bietet nun ebenso der Kardinalplatz 7 in der Landeshauptstadt amerikanische Fast Food Variationen an. Ali Rafati, geboren in Teheran, aufgewachsen in Kärnten, offeriert in seinem Lokal "Daft Dog" kulinarische Neuheiten. Nach mehreren Reisen in die USA und nach England setzt er seine Idee von qualitativ hochwertigen Hotdog-Kreationen in die Tat um.