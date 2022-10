Der Chirurg Jurij Gorjanc zählt nun offiziell zur Spitzenklasse der Chirurgen weltweit. Der Mediziner wurde auf Empfehlung von internationalen KollegInnen von der ältesten Chirurgenvereinigung der Welt – der "Royal Colleges of Surgeons" (FRCS) als "Fellow" aufgenommen. Sie steht unter dem Patronat des Duke of Edinburgh. Die offizielle Aufnahme wurde in London mit einer Zeremonie gefeiert.

Der Klagenfurter Elisabethinen-Arzt ist ein gefragter Experte im Bereich der Hernienchirurgie. Er ist Mitglied der Organisation "Hernia International" und erlangte u. a. Bekanntheit für seine internationalen Hilfseinsätze. Jurij Gorjanc operiert ehrenamtlich Menschen in Tansania, Madagaskar, der Mongolei, Ghana, Liberia und Indien, die an Leistenbrüchen leiden. Er ist Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler Fachgesellschaften. Zusätzlich ist der gebürtige Slowene der erste Kärntner Chirurg mit dem Zusatzfach für Hernienchirurgie (FEBS AWS). FEBS AWS ist ein neuer Europäischer Facharzttitel in der Hernienchirurgie (Fellow of the European Board of Surgery – Abdominal Wall Surgery).

Seit Anfang Mai ist Gorjanc Leiter der Allgemeinchirurgie im Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt und der im Ordenskrankenhaus angesiedelten chirurgisch-orthopädischen "Tagesklinik Sankt Elisabeth". 2011 kam der Facharzt für Chirurgie aus Slowenien ans kooperierende Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan, wo er bis April 2022 tätig war.

Seit 13 Jahren ist der Oberarzt der Präsident der slowenischen Herniengesellschaft. Künftig wird er aber seine ganze Kraft für die Entwicklung der Hernienchirurgie und der Operationen in Kärnten einsetzen und zur Wahl im nächsten Jahr nicht mehr antreten.