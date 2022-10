Vandalen waren in der Nacht auf Dienstag, 4. Oktober, in Maria Saal am Werk. Sie besprühten zwei Ortstafeln, ein Verkehrsschild, sowie eine Zusatztafel "Klimabündnisgemeinde" mit schwarzem Lack mit "nicht jugendfreien Inhalten", wie seitens der Polizei zu hören ist. Der Gemeinde entstand dadurch ein Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro.

Am Mittwochmorgen, 5. Oktober, waren die Schmierereien verschwunden. Die Gemeinde hat sie jedoch nicht entfernt, wie dem Fotografen der Kleinen Zeitung vor Ort erzählt wurde. Auch die Polizei wusste auf Nachfrage noch nichts von einer Entfernung. Vielleicht hat den Täter in der Nacht ja die Reue gepackt und er hat sein "Werk" selbst entfernt?