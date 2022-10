In der Flughafenstraße, gleich neben dem Friedhof Annabichl, wird derzeit eine rumänisch-orthodoxe Kirche errichtet – und zwar die erste in Kärnten. Rund 450 gläubige Familien leben in Kärnten, um die 1000 Rumänen wohnen in Klagenfurt. Die Zahl der Gläubigen in Österreich wird auf etwa 40.000 geschätzt. Seit 2008 finden die Gottesdienste in der Kreuzberglkirche statt. 0664/6217490