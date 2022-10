Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen. Mit ihrem Start am 20. November 2022 wird dieses Format erstmals gegen Jahresende stattfinden. Das Event überschneidet sich beispielsweise mit der Eröffnung des Christkindlmarktes am Klagenfurter Neuen Platz. Dort, wo sonst bei Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften zum Public Viewing geladen wird, wird in diesem Jahr Glühwein geschlürft, Maroni gegessen und lautstark "Jingle Bells" angestimmt. Und Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (TK) stellt heimische Fußballfans ins Abseits: "Der Christkindlmarkt soll fußballfrei bleiben!"