Am Dienstag, dem Welttierschutztag, verlieh das Land Kärnten auch heuer wieder den Landestierschutzpreis. In diesem Jahr stand dabei die "Mensch-Hund-Beziehung" im Vordergrund. Die zahlreichen Einsendungen haben es der dreiköpfigen Fachjury (Tierärztekammerpräsident Franz Schantl, Tierschutzombudsfrau Jutta Wagner und Redakteurin Claudia Fischer) nicht leicht gemacht: In einem Auswahlverfahren haben sie sich schließlich für die zehn bewegendsten Geschichten entschieden. Danach lag alles in den Händen der Kärntnerinnen und Kärntner. Mehrere Tage lang konnten diese in einem Onlinevoting für "ihren" Sieger abstimmen. Drei Mensch-Hund-Paare haben sich schließlich gegen die Konkurrenz durchgesetzt.