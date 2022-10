Echte Fotos, echter Name - allerdings unechter Account und unechtes Gewinnspiel! Achtung an alle Fans von Antenne-Kärnten-Morgenshow-Moderator Ben Maruschek: Es kursiert ein falsches Profil beziehungsweise eine falsche Seite auf Facebook von ihm, mitsamt echten, gestohlenen Fotos von Ben, auf denen er bei Veranstaltungen oder in Urlauben zu sehen ist. Unbekannte haben die Fotos gestohlen und das Fake-Profil angelegt. Damit aber noch nicht genug: Es werden damit auch falsche Informationen zu einem angeblichen Gewinnspiel verbreitet. Dort werden Fans in Kommentaren markiert und dann Links ausgeschickt, um an die Daten der Unbeteiligten zu kommen. Antenne Kärnten informiert deshalb: "Bitte nicht auf den Link klicken und schon gar keine Kontodaten oder Ähnliches eingeben - das ist eine Betrugsmasche! Es gibt kein Gewinnspiel von unserem Moderator Ben Maruschek auf Facebook!"

Geschädigte sollen sich an die nächstgelegene Polizeiinspektion wenden und Anzeige erstatten.