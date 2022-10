Obwohl ein „Altweibersommer“ diese Woche noch einmal für laue Temperaturen in Klagenfurt sorgt, ist der Herbst bereits ins Land eingezogen. Blätter verfärben sich, die Seetemperaturen kühlen deutlich ab. Bikini und Badehose sind wieder im Schrank verstaut, die Strandbäder schlossen ihre Pforten. Zeit also, nachzufragen, wie es den Bädern in und um Klagenfurt diese Saison erging.