Über die Cousine der Braut lernten sich die beiden Klagenfurter Tanja Worsch (38) und Florian Schieber (43) im Jahr 2033 kennen - und lieben. Am 28. Mai dieses Jahres war es dann endlich so weit: Die Sozialarbeiterin und der Elektrotechniker traten nach Jahren der "wilden Ehe" vor den Traualtar "Wir haben so lange mit der Hochzeit gewartet, dass keiner mehr daran geglaubt hat", verrät das Paar.

Im Stift Viktring erlebten die beiden ganz persönliche Traumhochzeit. Die Deko war übrigens selbstgemacht, der Bräutigam baute den Tortenständer aus Ästen. Gefeiert wurde mit der Familie und zahlreichen Freunden am Gut Gundersdorf. Mit einer Mittelmeerkreuzfahrt erfüllte sich die Klagenfurter auch ihren Traum von einer Hochzeitsreise.

Das Paar hat mittlerweile drei Kinder - Leon und Etienne (beide 16) sowie den neunjährigen Aeneas. Florian widmet sich in seiner Freizeit der Freiwilligen Feuerwehr, Tanja nimmt gerne die Stricknadeln in die Hand.