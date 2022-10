Am Vormittag lehrt Daniela Thaler den Jüngsten Lesen, Rechnen und Schreiben, von Dienstag bis Samstag schenkt die Krumpendorferin in ihrer Heimatgemeinde nachmittags ihren Kundinnen und Kunden sprichwörtlich reinen Wein ein. Seit Ende September hat die Weinbar an der Hauptstraße (Lorbersteig 1) nach der langen Sommerpause wieder geöffnet. Der Name ist auch im zweiten Jahr der Weinbar wieder Programm: Alles dreht sich rund um edle Tropfen und Delikatessen.