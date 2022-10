Ein Unfall in einem Autobahntunnel ist wohl der Albtraum einer jeden Autofahrerin, eines jeden Autofahrers. Sollte es wirklich dazu kommen, muss bei den alarmierten Einsatzkräften jeder Handgriff sitzen. Aus diesem Grund finden in den längeren Autobahntunneln regelmäßig Übungen statt, bei denen Feuerwehr, Rettung, Polizei und die Asfinag den Ernstfall proben.

In dieser Woche sind in Kärnten gleich zwei Tunnel Schauplatz derartiger Großübungen. Den Anfang machte der Ehrentalerbergtunnel auf der Südautobahn (A 2) am Dienstag. Die Feuerwehren der Stadt Klagenfurt sowie das Rote Kreuz erwartete dabei ein völlig unbekanntes Szenario. Insgesamt waren bei dieser Übung mehr als 130 Personen im Einsatz.

Die gesamte Klagenfurter Nordumfahrung ist für diese Übung am 4. Oktober von 20 Uhr bis 5 Uhr früh in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Übung selbst wird bis etwa Mitternacht dauern, in den restlichen Nachtstunden finden Wartungsarbeiten in den vier Tunnel statt. Der Verkehr wird über den Klagenfurter Südring umgeleitet.

Kollision dreier Pkw

Ein klassisches Szenario erwartet am Samstag, dem 8. Oktober, im Kroislerwandtunnel auf der Tauernautobahn (A 10) die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz und Töplitsch sowie das Rote Kreuz Villach. Drei Pkw sind im Tunnel zusammengeprallt, mehrere Personen sind schwer verletzt. Der Tunnel wird für diese Übung von 19 bis 24 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit zwischen Spittal-Ost und Villach-West umgeleitet.

Die Übungen sind per Gesetz vorgeschrieben. Im Abstand von höchstens vier Jahren müssen in Tunnel, die länger als 500 Meter sind, Großübungen mit allen Einsatzorganisationen stattfinden. Organisiert und geleitet werden die Übungen von der Asfinag. Ziel ist es, dass alle Einsatzkräfte im Ernstfall genau über die Zufahrtsmöglichkeiten und die Ausrüstung jener Tunnel Bescheid wissen, die in ihrem Einsatzgebiet liegen.