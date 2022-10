Ein 53-Jähriger ist am 7. Juni in Klagenfurt Opfer einer Messerattacke geworden. Ermittelt wird in dem Fall jetzt wegen versuchten Mordes. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten am Freitag auf APA-Anfrage einen Bericht in der Sendung "Fahndung Österreich". Zum Angriff kam es, als der Iraker gerade die Tür zu seinem Wohnhaus aufsperren wollte. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die Attacke, die Polizei hofft auf Hinweise.