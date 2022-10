Nachts im Museum zu sein, hat ein ganz besonderes Flair. Davon konnte man sich am Samstag zum 22. Mal bei der österreichweiten "ORF – Langen Nacht der Museen" überzeugen. In Kärnten haben 65 Kulturinstitutionen mitgemacht. Bei der Eröffnung von Kärntens "Langer Nacht" waren seitens der Landesregierung Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig im Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) in Klagenfurt. Später schaute Kaiser im Klagenfurter Koschat-Museum vorbei, wo ihm vom Männerchor Koschatbund die "goldene Ehrennadel" verliehen wurde.