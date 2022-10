Herrliche Röstaromen machen den Kaffee zu einem ausgewogenen Geschmackserlebnis. Die hausgemachten Mehlspeisen lassen keine Gaumenwünsche offen. Der Falstaff Café Guide 2023 für Kärnten lobt das "Zero Gravity Coffee & Cocoa" in der Pernhartgasse 12 in den höchsten Tönen und wählte es mit satten 93 Punkten zur zweitheißesten Kaffee-Adresse Kärntens. Platz eins teilt sich das Café Craigher aus Friesach mit der Kaffeeteria aus Villach mit 94 Punkten.