22 Jahre, 276 Transaktionen. Ein ehemaliger Magistratsmitarbeiter der Stadt Klagenfurt veruntreute in dieser Zeitspanne 1,76 Millionen Euro aus der Stadtkassa. Der Fall sorgte seit dem Frühjahr 2020 für österreichweite Schlagzeilen. Gleich nach der Anklage-Verlesung hatte der Mann beim Prozess im vergangenen November ein Geständnis abgelegt und wurde in Folge zu vier Jahren Haft verurteilt. Aktuell sitzt er in der Justizanstalt Klagenfurt seine Haftstrafe.