Der Fall sorgte österreichweit für Schlagzeilen: Ein ehemaliger, mittlerweile pensionierte Magistratsmitarbeiter musste sich im November des Vorjahres vor Gericht verantworten. Ihm war vorgeworfen worden, in rund zwei Jahrzehnten 1,76 Millionen Euro aus der Stadtkassa der Landeshauptstadt veruntreut zu haben. Gleich nach der Anklage-Verlesung hatte der Mann ein Geständnis abgelegt und wurde in Folge zu vier Jahren Haft verurteilt. Aktuell sitzt der Mann in der Justizanstalt Klagenfurt seine Haftstrafe.