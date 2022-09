Direktvermarkter in St. Filippen, St. Lorenzen, Hollern und am Magdalensberg meldeten am Mittwoch und am Donnerstag dieser Woche Diebstähle. "Ich habe gerade meine Nudelware in unseren Hofladen in St. Filippen gebracht. Zehn Minuten später komme ich zu Hause an und sehe auf der Kamera, wie ein Mann in die Kassa greift. Er hat auch ein paar Lebensmittel mitgenommen. Vor dem Laden wartete während dessen eine weitere Person im Auto", berichtet Astrid Mosser.