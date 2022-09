Gehen oder bleiben? Diese Frage stellte sich den Dauercampern am Hafnersee in den vergangenen Wochen. Im Juli hat die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) die landeseigene Liegenschaft an die Falkensteiner Gruppe verpachtet. Ab November will das Tourismusunternehmen mit der Umsetzung seines 20 Millionen teuren Premium-Camping-Resorts beginnen. In diesem Konzept ist kein Platz für die Dauercamper.