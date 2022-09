Die CO2-Steuer ist in aller Munde. Vor allem die autofahrende Bevölkerung blickt dem 1. Oktober mit viel Bauchweh entgegen. An diesem Tag kostet Treibstoff dann pro Liter acht bis zehn Cent mehr. Während in Villach der Ansturm auf die Tankstellen ausblieb, hieß es für viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter noch schnell einmal Volltanken.