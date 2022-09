Der Verkehrsunfall ereignete sich vor knapp einem Jahr, am 23. Oktober 2021 in Wurdach, Gemeinde Köttmannsdorf. Für die Mitglieder der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren war der Einsatz doppelt belastend, war doch das Todesopfer einer von ihnen. Der Pkw, in dem drei junge Männer saßen, war auf einer abschüssigen Gemeindestraße von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der damals 23-jährige Beifahrer wurde schwerstens verletzt, für einen 20-Jährigen, der auf der Rückbank saß, kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.