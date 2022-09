Beim morgendlichen Rundgang über den Benediktiner-Markt in Klagenfurt habe er "viele alte Bekannte" getroffen, berichtete der ehemalige BZÖ-Obmann und Ex-Nationalratsabgeordnete Gerald Grosz bei seinem Besuch am Donnerstag in Klagenfurt. Mit Claudia Haider, der Witwe des verstorbenen Landeshauptmannes Jörg Haider, und mit "seinem alten Freund" Bürgermeister Christian Scheider habe er Gespräche geführt.