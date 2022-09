Der Entscheidungsprozess für den Verkauf des alten Hallenbades in Klagenfurt wurde erfolgreich abgeschlossen. Das komplette Areal wird inklusive dem bestehenden Hallenbadgebäude an die Grazer Bietergemeinschaft HGS Bauträger GmbH und GWS Gemeinnützige Alpenländische Gesellschaft für Wohnungsbau und Siedlungswesen mbH verkauft, welche auch die Kosten für den Abriss trägt. Der Kaufpreis beträgt 9 Millionen Euro. In Zukunft soll auf dem Grundstück ein Projekt in Anlehnung an den Europan15 Wettbewerb umgesetzt werden.