Richter Dietmar Wassertheurer und "seinen" drei Schöffen war das Erstaunen am Donnerstag im Landesgericht Klagenfurt deutlich anzusehen: Die Aussagen der zwei Angeklagten, die laut Staatsanwaltschaft innerhalb von zehn Jahren angeblich ohne Wissen ihrer Vorgesetzten insgesamt 72.000 Liter Motoröl an gute Kunden verschenkt und den Betrieb so um 269.966,60 Euro geschädigt haben sollen, hatten es nämlich in sich.