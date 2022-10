Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht aus der heimischen Gastronomieszene. Zuerst die schlechte: Jürgen Halwachs schließt nach insgesamt vier schönen Jahren sein Restaurant Magnolia am Golfplatz Moosburg. Am 12. November wird das letzte Mal am Grün aufgekocht. Jetzt die gute Nachricht: Die Karte bleibt Freunden der gehobenen Küche erhalten. Das Lokal, das im letzten Falstaff Restaurant- und Gasthausguide mit 83 von 100 möglichen Punkten bewertet wurde, eröffnet unter gleichen Namen in Pörtschach. Im Hotel Joainig wollen Halwachs und sein Team künftig seine Gäste mit Spezialitäten kulinarisch verwöhnen.