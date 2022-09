Am Dienstag ging ein vermeintlicher Mitarbeiter der Caritas in Klagenfurt von Haus zu Haus und sammelte unter dem Motto "Klimabonus spenden" Geld ein. Einer Klagenfurterin kam das seltsam vor, sie verständigte die "echte" Caritas.

Ihr Gefühl täuschte die Frau nicht: Wie sich herausstellte, war der Unbekannte kein Caritas-Mitarbeiter. Das bestätigte auch die Caritas Kärnten in einem Beitrag auf Facebook: "Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies in keinem Zusammenhang mit der Caritas steht! Als Caritas führen wir generell nur in Zusammenarbeit mit Pfarren und Freiwilligen Haussammlungen durch."

"Seid vorsichtig"

Doch wie könne man echte Haussammler von dreisten Betrügern unterscheiden? Die Caritas Kärnten rät in ihrem Posting: "Seid also beim Spenden an der Tür generell vorsichtig. Echte Haussammler:innen haben immer einen Ausweis und müssen diesen auch vorweisen und ihr bekommt auch alle notwendigen Unterlagen für die Spendenabsetzbarkeit." Im Zweifelsfall könne man auch bei der jeweiligen Organisation anrufen und sich die Sammelaktion bestätigen lassen.