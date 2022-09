Es ist ein Projekt, das polarisiert. Die einen sehen im "Lebensraum" in der Bahnhofstraße einen erfolgreichen Versuch, die Verkehrssituation zu beruhigen. Die anderen sprechen von gähnender Leere in der Straße sowie einer Verschlechterung des Autoverkehrs. Seit dem letzten Stadtsenat steht jedenfalls fest, dass das Projekt in die Verlängerung geht, auch wenn die zuständige Stadträtin dagegen stimmte.