Yoga und Nachtleben? Diese zwei Sachen müssen sich nicht ausschließen. Das ist zumindest die Philosophie von Samuel Herault und Valentin Hermann. Ihres Zeichens Betreiber des Clubs "ImSüden" am Messeplatz in Klagenfurt. Am 21. Oktober kann man sich selbst davon überzeugen, wenn Julia Hofmann von "Yoga Wunder" um 20 Uhr in den Clubräumlichkeiten auf die Yoga-Matten bittet. Für den passenden Sound sorgt DJ Emma.

"Die Veranstaltung wird lebhaft, nicht meditativ. Zur lauten Musik, wie sie im Club üblich ist, werde ich Yoga-Übungen zeigen", erklärt Hofmann. 60 bis maximal 75 Minuten wird die Einheit dauern. Danach gibt es noch Zeit zum Kennenlernen und Tanzen. Trotzdem sollte man Club-Yoga auf das typische Party-Outfit verzichten und lieber auf bequeme Sportkleidung setzen.

Premiere in Klagenfurt

Vorbilder hat Hofmann keine. "Mir sind sonst auch keine Club-Yoga-Events bekannt." Wird es also eine Weltpremiere? "Das kann ich nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall eine Premiere in Klagenfurt", sagt die Yoga-Lehrerin.

Die Tickets kosten 29 Euro und sind über die Homepage des Clubs zu erwerben. Aufgrund des begrenzten Platzes ist die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt. Diese dürfen sich nach der schweißtreibenden Sport-Einheit über ein Freigetränk freuen. Gerne auch alkoholischer Natur.

Aber halt! Passen die Yoga-Philosophie und Alkoholkonsum zusammen? "Da geht es um die viel zitierte Balance. Wenn man sich bewegt hat, kann man sich auch Alkohol können. Genuss und Yoga schließen sich nicht aus", weiß Hofmann.