Langsam wird es ernst für Christoph Guggi. Der Klagenfurter wird Kärnten vom 23. bis 26. Oktober bei den WorldSkills Competition 2002 Special Edition, den sogenannten Berufsweltmeisterschaften, in der Kategorie "Kochen" vertreten. Am 29. September erfolgt die offizielle Verabschiedung aller Berufsgruppen in Wien. Insgesamt werden 45 Teilnehmer und Teilnehmerin aus acht Bundesländern in 39 Sparten für Österreich an den Start gehen.