Das Schwein führt die Klagenfurter Traditionsfleischerei Rotter zwar im Firmenlogo. „Doch spezialisiert sind wir auf Fleisch vom Kalb, Rind, Lamm, Wild wie auch Wildschwein und Geflügel“, sagt Johannes Rotter, der seit 2004 das Unternehmen in fünfter Generation führt. Bereits 1878 wurde die Fleischerei in Mährisch-Schönberg, im heutigen Tschechien, von Vorfahren des Firmenchefs gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschlug es die Familie nach Klagenfurt, wo sie 1957 die Fleischerei in der Herrengasse eröffnete.