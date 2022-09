"Betreten verboten!" – das ist die unmissverständliche Botschaft an Einheimische und Urlauber, die den Verbindungsweg zwischen der Schieflinger Straße und der Wörthersee-Süduferstraße in Auen entlang zum See spazieren wollen. Sowohl auf der Süd- als auch auf der Nordseite versperren seit einigen Wochen Absperrgitter den Weg.

"Den Weg gibt es seit über 60 Jahren. Er wird viel und gerne genutzt. Jetzt ist er plötzlich gesperrt. Info an die Bevölkerung, warum und wieso gibt es keine", zeigt sich ein Leser gegenüber der Kleinen Zeitung verärgert.

Was man wissen sollte: Das rund zwei Hektar große Grundstück ist kein unbeschriebenes Blatt. Vor fünf Jahren wollte der Veldener Unternehmen Johann Grandits an dieser Stelle einen Hotelkomplex errichten. Doch dafür gab es von der Gemeinde Schiefling keine Widmung. Zu groß war die Angst, dass in Wahrheit Zweitwohnsitze entstehen könnten. Im heurigen Frühjahr verkaufte Grandits schließlich.

Flick Privatstiftung ist neuer Eigentümer

An wen? In dieser Frage hält sich die Gemeinde bedeckt. Bürgermeister Thomas Wuksch (ÖVP) habe im Gemeinderat betont, selbst nicht über die Hintergründe der Wegsperrung informiert zu sein, hört man aus der Bevölkerung. Ein Blick ins Grundbuch bringt Licht ins Dunkel: Die Flick Privatstiftung ist seit 11. April neuer Eigentümer des Grundstücks.

Man habe selbst gerade erst von der Verbücherung erfahren, betont man auf Nachfrage im Gemeindeamt. "Es gibt mehrere Punkte, die mit der Familie Flick zu besprechen sind. Der Bürgermeister ist bemüht, einen Termin zu koordinieren, wo auch die Wegsperrung zur Sprache kommen wird. Derzeit können wir nicht sagen, warum was gemacht wurde", sagt Amtsleiter Wolfgang Smerslak und ergänzt: "Beim Grundstück handelt es sich um einen Wald. In Österreich haben wir grundsätzlich die Waldfreiheit. Das heißt, jedermann ist berechtigt, im Wald spazieren zu gehen."

Die Flick Privatstiftung wollte auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben.