Die Energiesparmaßnahmen an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bedeuten das Aus für die 24-Stunden-Bibliothek. Denn ab 1. Oktober wird nicht nur die Raumtemperatur auf 19 Grad abgesenkt, von 22 bis 6 Uhr bleibt im Haus das Licht aus - und somit auch in der Bibliothek, wie die Vertreter der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) in Klagenfurt kritisieren.