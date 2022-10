Insgesamt 301 Studierende, davon 87 Erstsemestrige aus 15 unterschiedlichen Nationen, sind am Montag in der Klagenfurter Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) ins neue Semester gestartet - für alle Interessierten: Die Nachfrist für die Einschreibung endet am 31. Oktober. Im Unterschied zur Alpe Adria Universität Klagenfurt müssen sich die GMPU-Studentinnen und -Studenten aber nicht auf maximal auf 19 Grad geheizte Innenräume einstellen. Denn: In der Mießtaler Straße wird unter anderem auf "wertvollen Streich- und Blasinstrumenten aus Privatbesitz sowohl von Lehrenden als auch Studierenden gespielt", erklärt Rektor Roland Streiner.