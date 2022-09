Montagfrüh kam es in Klagenfurt zu einem Unfall, bei dem ein elfjähriger Schüler verletzt wurde. Ein 44-jähriger Klagenfurter war gegen 7.35 Uhr mit seinem Auto in Klagenfurt in der Obirstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Zur selben Zeit wollte der Schüler, ebenfalls aus Klagenfurt, die Straße überqueren und in Richtung Schule gehen. "Dabei dürfte der ElfJährige laut seinen Angaben vor dem Überqueren der Straßen nicht stehengeblieben sein. Zudem trat er hinter einem dort geparkten Pkw hervor", teilt die Polizei in einer Aussendung mit. An dieser Stelle gibt es auch keinen Schutzweg.

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den Schüler mit dem vorderen rechten Kotflügel. Dadurch kam der Bub zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde ins UKH Klagenfurt eingeliefert.