Ein parkendes Auto in der Klagenfurter Bahnhofstraße ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Wenn das Fahrzeug allerdings über und über mit Frischhaltefolie eingewickelt ist, dann sorgt das durchaus für Aufsehen. Auch bei der Besitzerin, Petra Haderlap, die ihren Augen nicht traute, als sie ihren Pkw so sah. "Ich hab' gedacht, ich träume. Wieso um Himmels Willen ist mein Auto eingewickelt?", erzählt sie lachend am Telefon.

Doch schon bald löste sich das Rätsel. Als "Täterinnen" konnten die beiden Freundinnen Daniela und Viktoria ausgeforscht werden. Sie wollten mit ihrer witzigen Aktion verhindern, dass die selbständige Künstlerin erst nach Spanien und in weiterer Folge nach Mexiko auswandert. "Mich zieht es beruflich weg aus Kärnten und meine Freundinnen wollten mich so zum Bleiben überreden." Auch wenn die zwei ihr Ziel nicht erreicht haben, die Freundschaft wird natürlich nicht aufgekündigt.

Die Besitzerin nahm es mit Humor... © KK/Klagenfurt Elite

Ihr Beruf zieht die Klagenfurterin in die Ferne: "Meine Bilder bestehen aus Epoxidharz, das ich mit einem Härter mische. Es entsteht eine chemische Reaktion und die Bilder wirken wie aus Hartplastik. Dann kommt Farbe ins Spiel." In Spanien und auch in Mexiko möchte sie mit ihrer Kunst so richtig durchstarten. Mehr zu Haderlaps Bildern gibt es auf Instagram: petrahaderlap